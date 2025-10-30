Stranger Things 5 | Il trailer ufficiale italiano anticipa la resa dei conti con Vecna

Comingsoon.it | 30 ott 2025

La quinta stagione di Stranger Things sarà suddivisa in tre volumi: il Volume 1 (episodi 1-4) uscirà il 27 novembre, seguito dal Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre, mentre il gran finale (episodio 8) arriverà il 1° gennaio 2026: ecco lo spaventoso trailer ufficiale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

