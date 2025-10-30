Stranger Things 5 il trailer della stagione finale della serie fenomeno di Netflix | lo scontro decisivo è qui!

L’attesa è finita: manca sempre di meno al debutto dell’ultima, attesissima stagione di Stranger Things: la serie Netflix che ha ridefinito i confini della nostalgia televisiva tornerà infatti con i primi 3 episodi del quinto ciclo nella notte del 26 novembre 2025; nell’attesa, la grande N ha rilasciato l’ultimo adrenalinico trailer: la battaglia finale contro Vecna è solo all’inizio Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) In un trailer dalla carica emotiva trascinante e inarginabile, i nostri eroi si preparano per l’ultima grande battaglia contro Vecna che, come ultima mossa forse disperata, sceglie di tornare proprio da Will, colui da cui l’intera vicenda della serie è partita, per poter fronteggiare al meglio gli avversari. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

