Stranger Things 5 | ecco lo spettacolare trailer ufficiale in italiano!
Come promesso poche ore fa, Netflix ha svelato il nuovo trailer ufficiale in italiano di Stranger Things 5, l’attesissima ultima stagione in arrivo il 27 novembre. Prima di lasciarvi al trailer, che trovate subito sotto, vi ricordiamo che la quinta ed ultima stagione arriverà divisa in tre parti: Volume 1 dal 27 novembre, Volume 2 dal 26 dicembre e il gran finale il 1° gennaio! Ecco il trailer. La stagione sarà ambientata nell’autunno del 1987, un anno dopo gli eventi della quarta stagione. Hawkins è segnata dall’apertura delle fessure verso il Sottosopra e i protagonisti devono unire le forze per dare la caccia a Vecna, che però è svanito. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
