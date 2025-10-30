Stranger Things 5 dal 27 novembre su Netflix ecco il trailer
Stranger Things 5 è a un passo dall’uscita, i fan della serie tv attendono con ansia l’inizio della nuova stagione che non deluderà le aspettative. E il trailer rilasciato da Upside Down Pictures & 21 Laps Entertainmen, produttori della serie – insieme a Shawn Levy di 21 Laps Entertainment e Dan Cohen – creata dai Duffer Brothers lo testimonia. Stranger Things ha debuttato a luglio del 2016 ed è rapidamente diventata una delle più popolari serie TV Netflix di sempre, con la sola quarta stagione che ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale. Radicata nella nostalgia degli anni ’80, a ogni nuova stagione ha dato vita a una rinascita di oggetti della cultura pop di quel decennio, come le cialde Eggo e la New Coke. 🔗 Leggi su Lapresse.it
