Stragi d’Italia la presentazione del libro di Lodato e Li Gotti | Governo nasconde trama nera vuole l’oblio

“C’è una trama nera che il governo Meloni vuole nascondere. Vogliono l’oblio, ma non lo consentiremo”. Queste le parole del giornalista Saverio Lodato e dell’avvocato Luigi Li Gotti, autori di “ Stragi d’Italia. Il caso Almasri e tutto quello che Giorgia Meloni e il governo non vogliono ammettere” (ed. Fuoriscena), presentato al Teatro Garbatella di Roma, nel corso di un evento organizzato da Antimafia Duemila. All’iniziativa hanno partecipato anche il presidente M5s Giuseppe Conte, Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino e leader del Movimento “Agende Rosse”; il senatore M5s Roberto Scarpinato, già procuratore generale di Palermo e ora membro della Commissione parlamentare antimafia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stragi d’Italia”, la presentazione del libro di Lodato e Li Gotti: “Governo nasconde trama nera, vuole l’oblio”

