strage in a1 scatta il divieto niente sorpassi per i camion tra i caselli di incisa e chiusi

E' una svolta importante per uno dei percorsi autostradali più pericolosi d'Italia teatro, spesso, di incidenti mortali. A partire dal 3 novembre, lungo il tratto di A1 Milano-Napoli compreso tra i caselli di Incisa-Reggello e Chiusi, in entrambe le direzioni, sarà introdotto il divieto di sorpasso per i mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate. Una richiesta che era partita a gran voce dal Valdarno, in particolare dalla Misericordia di Terranuova Bracciolini e dal sindaco Sergio Chienni, dopo la tragedia del 4 agosto scorso quando, a poche centinaia di metri dal casello di Poggilupi, avevano trovano la morte i due operatori della Confraternita Gianni Trappolini e Giulia Santoni e il paziente Franco Lovari.

