Strage elle favelas di Rio oltre 130 i cadaveri sulle strade
Dubbi sull'operazione antinarcos nelle favelas di Rio che ha sconvolto il mondo. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Strage nelle favelas a Rio, 138 morti nel raid antidroga - Sulla strada principale del Complesso della Penha, nell'area nord di Rio de Janeiro, c'è un silenzio spettrale. Da ansa.it
Brasile, strage nella favela di Rio: oltre 130 morti nel blitz della polizia - L'operazione "Contenimento" contro i narcotrafficanti del Comando Vermelho. Segnala tgcom24.mediaset.it
Rio de Janeiro, assedio alle favelas: strage nella caccia al Comando Vermelho - Oltre 60 morti e quartieri devastati nell’operazione contro lo storico cartello. Segnala ilgiornale.it