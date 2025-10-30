Strage di Paupisi la 17enne Antonia Ocone è sveglia e respira in autonomia

Nella mattinata di oggi, Antonia Ocone, la 17enne di Paupisi, colpita violentemente al capo dal padre Salvatore, attualmente recluso al carcere di Capodimonte, è stata trasferita. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Strage di Paupisi, la 17enne Antonia Ocone è sveglia e respira in autonomia

News recenti che potrebbero piacerti

Antonia Ocone, sopravvissuta alla strage di Paupisi, è sveglia e respira autonomamente. Nei prossimi giorni sarà sottoposta ad una delicato intervento di cranioplastica ? Vai su Facebook

Strage di Paupisi, la 17enne Antonia Ocone è sveglia e respira in autonomia - X Vai su X

Strage di Paupisi, la 17enne Antonia Ocone è sveglia e respira in autonomia - Nella mattinata di oggi, Antonia Ocone, la 17enne di Paupisi, colpita violentemente al capo dal padre Salvatore, attualmente recluso al carcere di Capodimonte, è stata ... Secondo msn.com

Strage familiare Paupisi, migliora la 17enne ridotta in fin di vita dal padre - Antonia Ocone, unica superstite della follia del genitore ha lasciato la Rianimazione e presto sarà sottoposta a un intervento di ricostruzione del cranio ... quotidiano.net scrive

Strage di Paupisi, Antonia è salva - Migliorano le condizioni di Antonia Ocone, la giovane sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Paupisi (Benevento), dove il padre Salvatore Ocone ha uccis ... Si legge su ilfattovesuviano.it