Strade Vive ammessi 10 progetti di commercianti | coinvolte 63 attività in tutta la città
Dieci progetti sono stati ammessi al finanziamento nell’ambito di “Strade Vive”, l’iniziativa del Comune di Bari nata per rafforzare il commercio di quartiere e promuovere la rigenerazione urbana delle aree a maggiore vocazione commerciale.Il programma, inserito nel piano dBari, punta a. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Memorie vive nelle strade del Lazio di ieri e oggi. Ogni bottega storica tocca con mano una storia lunga oltre cinquant’anni, spesso in un luogo rimasto intatto. Nel Lazio, uno speciale elenco ufficiale tutela questi negozi e mercati, riconoscendoli come autentic - facebook.com Vai su Facebook
“Strade Vive”, ammessi 10 progetti di commercianti: coinvolte 63 attività in tutta la città - Conclusa la valutazione delle candidature per il bando del Comune di Bari dedicato alla rigenerazione delle aree commerciali e all’economia di prossimità ... Si legge su baritoday.it