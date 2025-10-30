Strade provinciali malconce zero interventi
"Noi segnaliamo le situazioni a rischio, ma nessuno interviene. Sa qual è la verità? Della sicurezza non gliene importa niente a nessuno sennò non dovrebbe essere tollerabile vedere le strade, e qui parliamo delle provinciali, in queste condizioni" ci sono cittadini che prima di denunciare pubblicamente il persistere di situazioni di potenziale pericolosità delle strade, le segnalano a chi di dovere, il più delle volte inutilmente. Uno dei vari casi riguarda il tratto finale di Fonte Mare, la strada che da Cascinare conduce alla Statale 16: un’arteria avvallata e sconnessa in più punti ma che a ridosso del ponte sull’autostrada, proprio al confine tra Sant’Elpidio e Porto Sant’Elpidio, presenta evidenti dissesti del manto stradale, dovuti alle diramazioni delle radici degli alberi che fiancheggiano la strada che, a forza di estendersi, hanno rotto l’asfalto e sono venute alla luce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? stato strade provinciali In serata ho segnalato alla Provincia di Taranto ed alla Polizia stradale di Manduria le numerose insidie presenti sulla strada provinciale 142 ("la secondaria" per Manduria) chiedendo un intervento urgente. Nel frattempo, oggi son Vai su Facebook
"Strade provinciali malconce, zero interventi" - Seganalazioni dei cittadini per il tratto finale di Fonte Mare, poi anche Montegranarese, Fratte, Elpidiense, Cascinare e la Mezzina ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Messina, oltre 7 milioni per le strade provinciali: al via il maxi piano della Città Metropolitana - La Città Metropolitana di Messina ha avviato un vasto programma di interventi per la manutenzione straordinaria e la messa in ... Scrive msn.com
Strade provinciali, buche e dissesti - Anche l’estate sta ormai finendo, ma ancora niente per la necessaria riasfaltatura di varie strade provinciali che percorrono l’Alto Savio. Secondo ilrestodelcarlino.it