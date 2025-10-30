strade provinciali malconce zero interventi

"Noi segnaliamo le situazioni a rischio, ma nessuno interviene. Sa qual è la verità? Della sicurezza non gliene importa niente a nessuno sennò non dovrebbe essere tollerabile vedere le strade, e qui parliamo delle provinciali, in queste condizioni" ci sono cittadini che prima di denunciare pubblicamente il persistere di situazioni di potenziale pericolosità delle strade, le segnalano a chi di dovere, il più delle volte inutilmente. Uno dei vari casi riguarda il tratto finale di Fonte Mare, la strada che da Cascinare conduce alla Statale 16: un’arteria avvallata e sconnessa in più punti ma che a ridosso del ponte sull’autostrada, proprio al confine tra Sant’Elpidio e Porto Sant’Elpidio, presenta evidenti dissesti del manto stradale, dovuti alle diramazioni delle radici degli alberi che fiancheggiano la strada che, a forza di estendersi, hanno rotto l’asfalto e sono venute alla luce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

