Strade allagate e tombini intasati dalla pioggia torrenziale Bruni PD | Stop a cementificazione del suolo

Un'intera mattinata di pioggia pesante, giovedì 30 ottobre, ha trasformato alcune zone della città in 'improvvisate piscine'. Una situazione di pericolo sulla quale interviene il consigliere comunale Enrico Bruni (PD): "Un violento temporale sta mettendo a dura prova la nostra città: strade.

I tetti delle case crollati, le strade allagate. Linee elettriche abbattute. In Giamaica si contano i danni del passaggio dell'uragano Melissa che ora vira verso Cuba dove circa 700mila persone sono già state evacuate.

Grandine e forte pioggia a Cagliari, strade allagate. Decine di interventi dei vigili del fuoco #ANSA

Tombini intasati e pozzanghere ovunque: a Settimo la nuova polemica scende in strada - Dopo l'erba alta, i marciapiedi scassati e i topi, arriva l'ennesimo caso che fa discutere i cittadini: tombini pieni, strade allagate e nessuna manutenzione.

Caditoie intasate e rischio allagamenti: serve un piano serio di manutenzione

Roma sott'acqua: strade trasformate in fiumi, auto sommerse e metro allagate - Ieri sera Roma è stata travolta da un violento temporale che ha provocato forti piogge, otturato i tombini e trasformato le strade in veri e propri fiumi d'acqua.