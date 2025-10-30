Strada provinciale e ponte c' è la data di riapertura Proteste dei cittadini per i ritardi

Ferraratoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riapertura al transito del nuovo ponte lungo la Sp38 Cardinala sul fiume Idice e della stessa strada provinciale avverrà tra il 10 e il 15 novembre, al termine delle procedure di collaudo. Lo hanno detto il presidente della Provincia, Daniele Garuti, e l’ingegnere capo Luca Capozzi, nel corso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

