Storie di scheletri e ceneri al Parco della Terramara di Montale
Sabato 1° novembre, giorno festivo, il Parco archeologico della Terramara di Montale apre le porte per un appuntamento speciale dal titolo evocativo: “Storie di scheletri e ceneri”. A condurre il pubblico tra reperti, racconti e scavi dal vivo è l’antropologo Claudio Cavazzuti dell’Università di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
