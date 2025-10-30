Storia di Chiara Quando metti un paio di scarpe strette all’inizio provi a camminarci ma poi fa sempre più male Così era essere chiamata lui
Sabina Pignataro racchiude nel libro Nati fuori binario. Infanzie e adolescenze transgender nell’Italia di oggi i racconti dei ragazzi che non si identificano nel genere di nascita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
#ParolediRinascita ? La storia di Chiara è la storia di tante donne. Chiara ha 29 anni e due anni fa la sua vita è cambiata dopo una diagnosi inaspettata: una neoplasia rara. Tutto è iniziato con sintomi generici, ai quali non era stata data una diagnosi certa. Vai su Facebook
