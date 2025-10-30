Storia di Chiara Quando metti un paio di scarpe strette all’inizio provi a camminarci ma poi fa sempre più male Così era essere chiamata lui

Sabina Pignataro racchiude nel libro Nati fuori binario. Infanzie e adolescenze transgender nell’Italia di oggi i racconti dei ragazzi che non si identificano nel genere di nascita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Storia di Chiara, «Quando metti un paio di scarpe strette, all'inizio provi a camminarci, ma poi fa sempre più male. Così era essere chiamata "lui"»

