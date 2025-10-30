Stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto | polemica tra Governo e Regione Sicilia
ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha bloccato la delibera Cipess n. 412025 relativa al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, rifiutandone il visto e la conseguente registrazione. Lo ha comunicato la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, specificando che le motivazioni ufficiali della decisione saranno rese note entro 30 giorni, attraverso un’apposita deliberazione. Il provvedimento, arrivato dopo la Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, rappresenta un passo che potrebbe rallentare o bloccare temporaneamente uno dei progetti infrastrutturali più discussi del Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
