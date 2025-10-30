Stop alle nomine di medici e primari | è polemica

Genovatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Esprimiamo grave preoccupazione in relazione alla notizia apparsa a mezzo stampa, riguardo all’ordine pervenuto alle cinque Asl liguri e agli ospedali Evangelico, San Martino e Galliera di sospensione di nomine di direttori di struttura complessa, dipartimentale, semplice e dirigenti medici". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

stop nomine medici primariLa Regione Liguria ai manager di Asl e ospedali: “Bloccate le nomine di primari e medici” - Il direttore Bordon: “Sospese in vista della riforma”. Scrive ilsecoloxix.it

Chirurghi, nomine primari nel mirino - Si è chiuso ierial Palacongressi il 43esimo congresso nazionale dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi), il principale appuntamento della chirurgia ospedaliera italiana. Segnala ilrestodelcarlino.it

Medici ospedalieri: così rischiano di essere emarginati nelle nomine da regioni e università - In passato, questa pratica era regolamentata da convenzioni specifiche tra l’ente ospedaliero e l’università, che prevedevano una ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra i docenti e i ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Stop Nomine Medici Primari