Stop alle nomine di medici e primari | è polemica

“Esprimiamo grave preoccupazione in relazione alla notizia apparsa a mezzo stampa, riguardo all’ordine pervenuto alle cinque Asl liguri e agli ospedali Evangelico, San Martino e Galliera di sospensione di nomine di direttori di struttura complessa, dipartimentale, semplice e dirigenti medici". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Stop temporaneo al processo per il caso #Regeni. Quando mancavano ormai poche udienze alla fine dell’iter e alla sentenza, la prima corte d’Assise di Roma ha deciso di accogliere una questione di costituzionalità relativa al diritto di difesa e alla nomina di - facebook.com Vai su Facebook

La Regione Liguria ai manager di Asl e ospedali: “Bloccate le nomine di primari e medici” - Il direttore Bordon: “Sospese in vista della riforma”. Scrive ilsecoloxix.it

Chirurghi, nomine primari nel mirino - Si è chiuso ierial Palacongressi il 43esimo congresso nazionale dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi), il principale appuntamento della chirurgia ospedaliera italiana. Segnala ilrestodelcarlino.it

Medici ospedalieri: così rischiano di essere emarginati nelle nomine da regioni e università - In passato, questa pratica era regolamentata da convenzioni specifiche tra l’ente ospedaliero e l’università, che prevedevano una ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra i docenti e i ... Da ilsole24ore.com