' Stop all' antisemitismo' oggi la piazza di ' Setteottobre'

AGI - L' Associazione Setteottobre promuove una manifestazione che a Roma vedrà in piazza "oltre 50 realtà fra cui le Comunità ebraiche di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Livorno". All'appuntamento, si legge in una nota, hanno aderito anche Ucei (Unione comunità ebraiche italiane), Ugei (Unione giovani ebrei italiani), le associazioni e federazioni di Amicizia Italia-Israele, la FIAP (Federazione Italiana Associazioni Partigiane), Evangelici d'Italia per Israele, le Fondazioni Luigi Einaudi, Studi Storici Gaetano Salvemini, Camis De Fonseca e Keshet (Gruppo ebraico LGBTQAI+). "Dopo due anni di odio antisemita violentemente praticato nelle manifestazioni proPal, gridato nelle aule universitarie per impedire il confronto, rivendicato negli appelli di docenti, artisti, giuristi, farmacisti, applicato da ristoratori, baristi, affittacamere, singoli passanti, domani in piazza Santi Apostoli a Roma ci sarà chi rivendica la libertà di essere ebrei in Italia, in Occidente, senza paura, chi è consapevole che combattere l'antisemitismo e combattere per la democrazia, la libertà, la coscienza civile di tutti", si legge ancora nella nota. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - 'Stop all'antisemitismo', oggi la piazza di 'Setteottobre'

