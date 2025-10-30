Stop alla strage di pulcini maschi dal 2027 | le nuove regole per l'industria delle uova

Dal 2027 sarà vietato in Italia uccidere i pulcini maschi delle galline ovaiole, le nuove linee guida sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Le aziende dovranno dotarsi tecnologie di sessaggio in ovo per evitare la nascita. Fino a oggi i pulcini maschi potevano essere uccisi attraverso triturazione o gassificazione entro le prime 24 ore di vita. Ogni anno, In Italia, ne vengono soppressi circa 34 milioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

