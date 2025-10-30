Stop alla fuga dei cervelli con nuovi lavori e startup | la ricetta per trattenere i giovani in Sicilia

C'è un detto popolare che suggerisce speranza anche nella sua versione in italiano: “Più buio di mezzanotte non può fare”. Sì, perché spunta qualche luce che rischiara l'orizzonte in una Sicilia in cerca di sviluppo, innovazione e occupazione. I segnali di risveglio ci sono, anche se ancora pochi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Finalmente il Regno Unito ha detto stop al Forced Swim Test. Questo orribile e inutile esperimento, constinge i topi a vivere situazioni estenuanti per poter studiare e valutare l'efficacia dei farmaci antidepressivi. I topi vengono costretti a nuotare in cilindri pieni Vai su Facebook

Il Pisa spaventa il Milan a San Siro: Athekame salva Allegri al 93’, ma niente mini fuga $milanpisa $SerieA - X Vai su X

In 10 anni 350mila cervelli in fuga dall'Italia, “UnWomen”: puntiamo sui giovani per invertire la rotta - Oggi a Roma il lancio ufficiale del gruppo composto da studenti, ricercatori, professionisti, giornalisti e attivisti. Riporta ilsole24ore.com

Fermare la fuga di cervelli puntando sui giovani con il comitato UN Women Italy - Che l’Italia sia sempre meno un Paese per giovani - Da iltempo.it

Di Stefano (Confindustria), 'preoccupa la fuga di cervelli' - "Il capitale umano manca in tutta Italia e in più al Mezzogiorno i talenti migliori vengono attratti da un sistema produttivo che al Nord è più sviluppato e più capace di attrarre. Scrive ansa.it