Stop al Ponte il governo si ribella ai giudici
Disco rosso per il Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti nega il visto di legittimità alla delibera Cipess 412025, seduta del 6 agosto, sul «Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria». Le motivazioni della sentenza sullo stop saranno depositate entro 30 giorni. La Corte avrebbe ravvisato gravi profili di illegittimità nella delibera del Comitato interministeriale per le grandi opere che il 6 agosto aveva approvato il progetto definitivo. L'ufficio di controllo aveva infatti chiesto di «deferire» la delibera in «sede collegiale», ritenendo «non superati i dubbi di legittimità emersi». Dopo l'immigrazione, ora tocca alle opere pubbliche diventare un nuovo fronte di guerra tra giudici e governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
