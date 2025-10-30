Stipendi degli autisti Ugl replica a Corsini | Fornisca dati reali

"Chiediamo al presidente di Start Romagna, più rispetto per i lavoratori, misurando le esternazioni e soprattutto fornendo dati reali". Massimo Cai, segretario regionale di Ugl Autoferro, replica così alle dichiarazioni rilasciate dai giorni scorsi da Andrea Corsini, da qualche mese presidente di Start Romagna, ospite di Teleromagna: parole che poi lo stesso Corsini ha rilanciato anche online, sul suo profilo Instagram. "Sfatiamo il tabù che l’autista sia un lavoro poco retribuito", ha detto, aggiungendo poi che "il primo stipendio da neoassunto è attorno ai 1.6001.700 euro al mese, con gli incentivi e gli eventuali straordinari si arriva a superare i 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

