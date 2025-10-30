Stende i panni sul sagrato del Duomo scoppia la polemica | Milano capitale del degrado
Milano, 30 ottobre 2025 – Stava stendendo i panni sul sagrato in piazza Duomo, sotto la pioggia. Gli agenti della Polizia locale, piuttosto increduli, si sono avvicinati e lo hanno convinto a togliere dalla cattedrale lo strampalato bucato. Protagonista dell’episodio, nel pieno centro di Milano, un cittadino egiziano c on evidenti problemi psichiatrici che è stato accompagnato all’ospedale San Paolo per un tso. L’immagine intanto ha fatto il giro del web, diventato presto virale e scatenando ironie ma anche una serie di reazioni politiche. "Le immagini che circolano in Rete in queste ore danno la misura del punto di non ritorno al quale siamo purtroppo arrivati per colpa del buonismo e del lassismo della sinistra – tuona Silvia Sardone, europarlamentare milanese della Lega –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
