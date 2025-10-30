Stende i panni davanti alla porta del Duomo di Milano | giovane senza fissa dimora portato al San Paolo per un Tso

Questa mattina, giovedì 30 ottobre, un uomo con problemi psichici ha utilizzato le transenne davanti al Duomo per asciugare i suoi vestiti. Poi, dopo aver minacciato gli agenti della Polizia Locale, è stato accompagnato all'ospedale San Paolo per un Tso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

