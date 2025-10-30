Stellantis cresce e ringrazia gli Usa | ricavi per 37,2 miliardi nel terzo trimestre 2025

Entrate in aumento del 13% rispetto al 2024, consegne a + 13% per 1,3 milioni di unità, delle 152.000 unità in più ben 104.000 sono state vendute in Nord America. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

stellantis cresce e ringrazia gli usa ricavi per 372 miliardi nel terzo trimestre 2025

