Stellantis Cassino | situazione drammatica l' occupazione crolla Inaccettabile attendere i nuovi modelli fino al 2028

30 ott 2025

La situazione dello stabilimento di Stellantis a Cassino "ci preoccupa profondamente" ed è ormai definita come "drammatica" dai sindacati. Lo ha ribadito con forza il segretario generale Ferdinando Uliano durante il Consiglio regionale della Fim Cisl del Lazio, chiedendo scelte immediate e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

