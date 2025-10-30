Stellantis aumenta i ricavi ma affonda in Borsa | cosa preoccupa gli azionisti
Buone performance trimestrali, ricavi in aumento dopo sette trimestri di ribassi ma il titolo cola a picco a Piazza Affari. Nonostante le rassicurazioni di Stellantis riguardo all’ utile operativo. Nei mesi di luglio, agosto e settembre il gruppo guidato da Antonio Filosa ha registrato 37,2 miliardi di euro di ricavi netti, in salita del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita è stata trainata da Nord America ed Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), mentre il gruppo franco-italiano è in arretramento in Sud America, mercato storicamente principe, con un calo da 4,2 miliardi a 3,9 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
