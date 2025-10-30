Stellantis annuncia un aumento del 13% delle consegne e dei ricavi nel terzo trimestre del 2025
AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato oggi i risultati del terzo trimestre del 2025, registrando un aumento del 13% dei ricavi netti rispetto all’anno precedente, che hanno raggiunto i 37,2 miliardi di euro, trainati principalmente dalla crescita in Nord America, Europa allargata e Medio Oriente e Africa, mentre il Sud America ha registrato una moderata diminuzione. Le consegne consolidate (1) ammontano a 1,3 milioni di unità, con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente (152.000 unità in più), con la maggior parte dell’incremento da attribuirsi ad un miglioramento del 35% in Nord America, soprattutto grazie alla stabilizzazione delle dinamiche degli stock rispetto all’anno precedente, in cui l’iniziativa di riduzione delle scorte presso i concessionari statunitensi aveva temporaneamente ridotto la produzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
