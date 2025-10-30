Stefano De Martino vuole togliere il figlio a Belen rapporti vicino all’odio | è guerra tra i due ex
Le parole di Belen Rodriguez a Belve, nella prima puntata condotta da Francesca Fagnani, hanno scatenato un vero terremoto. L’intervista, in cui la showgirl ha parlato apertamente della sua vita sentimentale, avrebbe irritato profondamente Stefano De Martino. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua ultima newsletter, le rivelazioni di Belen avrebbero acceso un conflitto ormai esploso tra i due ex, tanto che il conduttore starebbe valutando di chiedere la custodia esclusiva del figlio Santiago, 12 anni. Durante il confronto televisivo con Fagnani, Belen ha confessato di considerare Marco Borriello l’uomo che ha amato più di tutti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
