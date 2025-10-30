Stefano De Martino a cena con Emma Marrone e Gilda Ambrosio Il gesto di Caroline Tronelli
Stefano De Martino dopo la rottura con Caroline Tronelli esce a cena con Emma Marrone e Gilda Ambrosio. E arriva il gesto da parte dell’ex fidanzata. Stefano De Martino a cena con Emma Marrone e Gilda Ambrosio. Stefano De Martino dopo la rottura con Caroline Tronelli si dedica agli affetti. Non solo il figlio Santiago, nato dall’amore per Belen Rodriguez, ma anche le persone più care e confidenti, come Emma Marrone e Gilda Ambrosio. Il settimanale Chi racconta una serata a cena con la cantante salentina, l’influencer e il conduttore a Milano. Gilda è diventata una confidente sentimentale di Stefano e con Emma il grande amore si è trasformato in un rapporto di fratellanza”, spiegano sul settimanale. 🔗 Leggi su Dilei.it
