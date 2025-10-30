Stefani | Necessario un assessorato specifico per l' agricoltura

Non solo per il sociale, è necessario anche uno specifico assessorato per l'agricoltura. Lo ha dichiarato questa mattina a Padova Alberto Stefani, candidato presidente del Veneto per il centrodestra, a margine del convegno “L’agricoltura al centro - le proposte di Cia Agricoltori Italiani Veneto”. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

