STEAM in Minecraft | dal 3 al 21 novembre aperte le iscrizioni al contest per scuole primarie e secondarie

La Camera di Commercio di Roma, tramite l’Azienda speciale Innova Camera, promuove la terza edizione del contest STEAM in Minecraft, nell’ambito di Maker Faire Rome – The European Edition 2026. L’iniziativa è rivolta alle scuole primarie (limitatamente alle classi quarte e quinte) e secondarie, pubbliche e paritarie, con l’obiettivo di avvicinare studentesse e studenti all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale attraverso il linguaggio digitale del videogioco Minecraft. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it