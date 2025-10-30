Stealth e Filo d’Arianna arriva la sentenza d’appello per 16 imputati

LECCE - La Corte d’Appello di Lecce ha emesso la sentenza per i 16 imputati nei processi “Stealth” e “Filo d’Arianna” che erano stati giudicati con il rito abbreviato e non avevano concordato le pene (come riportato in un precedente articolo). Il dispositivo, firmato dal presidente Domenico Toni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it