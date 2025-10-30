Jannik Sinner scuote il mondo del tennis con dichiarazioni forti: per qualcuno ha esagerato e gli Australian Open sarebbero a rischio. C’è aria di tensione nel tennis internazionale, e stavolta al centro della scena c’è proprio lui, Jannik Sinner. Il campione azzurro, impegnato in questi giorni al Master di Parigi, ha deciso di non restare più in silenzio. Le sue parole, pronunciate con la solita calma che lo contraddistingue ma con una chiarezza disarmante, stanno facendo il giro del mondo. Alcuni, addirittura, temono che il suo sfogo possa avere ripercussioni importanti, al punto da mettere in discussione la sua partecipazione agli Australian Open, il primo Slam della prossima stagione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Stavolta Sinner non la passa liscia, ha esagerato: Australian Open a rischio