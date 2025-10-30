Stasera in tv la seconda puntata di Live Show di X Factor 2025 | da Emma super ospite alle assegnazioni dei giudici tutte le anticipazioni

X Factor 2025, dopo l’emozionante debutto della scorsa settimana, oggi, giovedì 30 ottobre, in diretta su Sky e in streaming su NOW arriva il secondo Live Show. Con Emma super ospite della puntata e Achille Lauro che riparte da 2 talenti, dopo la prima eliminazione della scorsa settimana. Le due manche, il ballottaggio, le canzoni assegnate dai giudici: le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere. Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’ X Factor Arena. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Stasera in tv la seconda puntata di Live Show di X Factor 2025: da Emma super ospite alle assegnazioni dei giudici, tutte le anticipazioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Spoiler #provadinchiesta in Basilicata. A stasera in seconda serata - facebook.com Vai su Facebook

Noi del Rione Sanità, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni - Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma ... Lo riporta today.it

Noi del rione Sanità è già quasi finito: trama e cast della penultima puntata stasera in tv - Continua la serie dalla storia vera di Don Antonio Loffredo: Noi del rione Sanità ricostruisce la rinascita, così come accadde davvero. msn.com scrive

Stasera il Calcio Padova in tv con la seconda puntata di Centrocampo: ecco ospiti e temi - Torna questa sera Centrocampo, il nostro talk tutto biancoscudato: dalle 21 siamo in diretta su Telecittà (scaricando l'app da smart tv) e su PadovaSport. Scrive padovasport.tv