Start Romagna si amplia il numero dei verificatori formati e organizzati all’interno dell’azienda

Undici operatori di Start Romagna hanno concluso il percorso formativo e con il giuramento - avvenuto al Comune di Rimini alla presenza dell’Assessore Francesco Bragagni - acquisiscono il ruolo di ‘verificatori titoli di viaggio’. Gli undici operatori entreranno in servizio sulla rete Start. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

