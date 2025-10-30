Star Wars | Visions 3 recensione | tra sequel e inediti il prisma animato brilla ancora
Nove nuovi episodi da otto studi d'animazione giapponesi per esplorare ancora la Galassia Lontana Lontana. In streaming su Disney+. Guerre Stellari, animazione giapponese e cortometraggi antologici. Un matrimonio fortunato e riuscito che continua per il terzo anno e coinvolge vari studi di produzione del Sol Levante - david production, Kamikaze Douga + ANIMA, Kinema citrus Co., Polygon Pictures, Production I.G, Project Studio Q, TRIGGER, WIT STUDIO. Gli studi si riuniscono infatti per Star Wars: Visions. Con il Volume 3, l'antologia animata ritorna dove tutto è iniziato, omaggiando l'unicità degli anime. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
STAR WARS VOL. 6 – LE PROVE DELLA FORZA ? Recensione di Daniele Sechi Nuovo volume, nuovi tasselli verso Il Ritorno dello Jedi! Luke Skywalker alle prese con il suo cristallo kyber, la Ribellione che guadagna slancio e la Forza che si fa sempr - facebook.com Vai su Facebook
Star Wars: Visions 3, recensione: tra sequel e inediti, il prisma animato brilla ancora - In Star Wars: Visions 3 nove nuovi episodi da otto studi d’animazione giapponesi diversi per esplorare ancora la Galassia Lontana Lontana. Secondo movieplayer.it
Star Wars Visions 3 Recensione: sempre spettacolare da vedere, ma con poca sostanza - Star Wars: Visions torna in Giappone e lo fa con una stagione visivamente spettacolare come sempre, ma dai contenuti alquanto deludenti e ripetitivi. Lo riporta anime.everyeye.it
REVIEW: ‘Star Wars: Visions Volume 3’ Proves Empathy Is The Strongest Force - Smaller, safer, and more personal, Star Wars Visions Volume 3 trades spectacle for empathy and shows how hope survives through art. msn.com scrive