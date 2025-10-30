Star Wars Unlimited | Segreti del Potere – Tutto sulla nuova espansione in arrivo in Italia!
L’universo di Star Wars Unlimited, il gioco di carte collezionabili di Fantasy Flight Games, continua ad ampliarsi con nuove storie, personaggi e meccaniche. Dopo il successo di Scintilla di Ribellione e Il Crepuscolo della Repubblica, arriva la nuova espansione ufficiale: Segreti del Potere ( Secrets of Power ). In uscita in Italia il 7 novembre 2025, questa nuova collezione promette di rivoluzionare il metagame e approfondire la mitologia della Forza con carte dedicate a Jedi, Sith e alle fazioni più oscure della galassia. Clicca qui per acquistarlo subito dai nostri amici di Carte Magic Il lato oscuro al centro della nuova espansione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
