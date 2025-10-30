Standard Liegi-Charleroi venerdì 31 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Anticipo dell’undicesimo turno di Jupiler League e tocca ancora a Standard Liegi e Charleroi aprire il weekend belga. I Rouches vengono da 3 KO nelle ultime 4 gare, con il poker subito a Gent che ha aperto la crisi tecnica con il tecnico Euvrard che dopo 2 mesi già rischia il posto. Il problema rimane la difesa, che ha concesso in quest’ultimo mese una . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Standard Liegi-Charleroi (venerdì 31 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

