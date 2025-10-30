Stalking e tentata estorsione braccialetto elettronico ad un 68enne
Si conclude una complessa indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Ferentino, sotto il coordinamento della Compagnia di Anagni, con l'applicazione di una severa misura cautelare nei confronti di un uomo di 68 anni, residente nel capoluogo ciociaro e già noto alle Forze dell'Ordine.La. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una presunta persecuzione in atto da ben 23 mesi e tutt'ora in corso. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #attualitàmilano #cronaca #giustizia #milanoattualità #newsmilano #notiziemilano #procuradellarepubblicadimilano #stalking Vai su Facebook
Uccide la compagna di 29 anni in casa a Milano, l'uomo è stato fermato. L'ultimo messaggio: 'Ho paura, ha la copia delle chiavi'. Il 52enne, che ha tentato il suicidio, fermato con l'accusa di omicidio aggravato. Contestati premeditazione e stalking #ANSA - X Vai su X
Tentata estorsione da due milioni di euro a un consulente hi-tech, fermati due pregiudicati - Sorpresi all’interno di una clinica romana mentre partecipavano a un summit con un ex membro della Banda della Magliana e un ex militante dei Nar ... Scrive rainews.it
'Non c'è stato stalking', via braccialetto elettronico a 45enne - La gip di Cagliari, Claudia Falchi Delitala, con una decisione dell'8 ottobre, ha annullato, in meno di 24 ore, la misura cautelare di avvicinamento all'ex compagna attraverso nei confronti di un ... Segnala ansa.it
«Non fu stalking, solo banali dissidi»: via il braccialetto elettronico a un 45enne di Selegas - Con questa motivazione la gip di Cagliari, Claudia Falchi Delitala, ha annullato in meno di 24 ore la misura cautelare di avvicinamento ... Scrive unionesarda.it