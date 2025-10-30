Staff Spalletti scelti i cinque collaboratori che il mister porterà in bianconero | svelata la sua squadra e sui preparatori… Tutti i nomi

Staff Spalletti, scelti i cinque collaboratori che il mister porterà in bianconero: ecco l’analisi sulle nuovo figure. La nuova era della Juventus sta per iniziare. Luciano Spalletti è sbarcato alla Continassa e, come ogni condottiero, non arriva da solo. Per affrontare la complessa missione di risollevare una squadra in crisi e riportarla ai vertici, il tecnico di Certaldo ha scelto di affidarsi al suo cerchio magico, un gruppo di professionisti fidati che lo segue da anni. Come riportato dal Corriere dello Sport, Spalletti porterà alla Juve cinque collaboratori, gli stessi che hanno condiviso con lui il biennio alla guida della Nazionale a Coverciano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

