Staff Spalletti Juve | dai due assistenti al vice passando per il preparatore atletico Tutti gli uomini di fiducia del nuovo allenatore bianconero

Staff Spalletti Juve, svelati i nomi: Domenichini confermato vice, Sinatti preparatore. E torna l’ex vice di Sarri che ha già lavorato con lui all’Inter. La rivoluzione è pronta a iniziare, e la squadra è al completo. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus (manca solo l’annuncio ufficiale) e, come riportato dall’esperto di mercato  Nicolò Schira, ha definito lo staff che lo affiancherà in questa difficilissima missione di rilancio. Accanto ai suoi fedelissimi, spunta un nome a sorpresa, un volto noto che alla Continassa conoscono molto bene: quello di  Giovanni Martusciello. Spalletti Juve: il ritorno di Martusciello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

