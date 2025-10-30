Stadio Olimpico parcheggiatore abusivo occupa posti auto per rivenderli a 10 euro ciascuno
Dieci euro per parcheggiare allo stadio Olimpico. Tanto chiedeva un parcheggiatore abusivo, un 36enne cittadino del Bangladesh, ai tifosi che ieri sera volevano vedere Roma-Parma e cercavano un posto per lasciare l'auto. A pizzicare il 36enne sono stati gli agenti del gruppo pronto intervento. 🔗 Leggi su Romatoday.it
