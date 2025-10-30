Stadio Olimpico parcheggiatore abusivo occupa posti auto per rivenderli a 10 euro ciascuno

Romatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci euro per parcheggiare allo stadio Olimpico. Tanto chiedeva un parcheggiatore abusivo, un 36enne cittadino del Bangladesh, ai tifosi che ieri sera volevano vedere Roma-Parma e cercavano un posto per lasciare l'auto. A pizzicare il 36enne sono stati gli agenti del gruppo pronto intervento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

stadio olimpico parcheggiatore abusivoParcheggiatore abusivo rivendeva i posti auto a 10 euro allo Stadio Olimpico VIDEO - Durante i controlli di sicurezza intorno allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della partita Roma–Parma, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale ... Come scrive msn.com

Stadio Olimpico, parcheggiatore abusivo rivendeva posti auto a 10 euro - Durante i controlli di sicurezza intorno allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della partita Roma–Parma, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capit ... Riporta msn.com

stadio olimpico parcheggiatore abusivoStadio Olimpico, parcheggiatore abusivo occupa posti auto per rivenderli a 10 euro ciascuno - Tanto chiedeva un parcheggiatore abusivo, un 36enne cittadino del Bangladesh, ai tifosi che ieri sera volevano vedere Roma- Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Stadio Olimpico Parcheggiatore Abusivo