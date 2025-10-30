Staccioli il doppio salto Ginnastica e danza abbiamo unito i mondi

Giulia Staccioli è abituata ad aprire strade. Da ginnasta azzurra della ritmica alle Olimpiadi di Los Angeles e Seul a ideatrice del fenomeno Kataklò, l’ex campionessa ha saputo trasformare le capacità sportive in un evento artistico. Sabato 22 novembre al PalaBigi di Reggio Emilia sarà la direttrice artistica del Freddy Grand Prix di ginnastica. Giulia, da ex atleta: come vede la ginnastica azzurra oggi? "Da una parte mi ritengo un po’ una pioniera soprattutto per la ritmica, quando gareggiavo io era tutto un altro pianeta, e guardando le ragazze oggi mi viene un po’ di nostalgia. Soprattutto per la parte poetica, noi avevamo un pianista per la musica, so che è una cosa un po’ retro ma questo rendeva le cose molto umane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

