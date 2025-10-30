Squadre da tutta Italia per il Torneo del Capitano il calcio giovanile si dà appuntamento a Stroncone

Ternitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polisportiva Ternana lancia la quinta edizione del Torneo del Capitano, uno dei più importanti appuntamenti del calcio giovanile nazionale, che si svolgerà da domani, venerdì 31 ottobre, al 2 novembre presso il centro sportivo “Il Colle” a Molenano di Stroncone.Il torneo, riservato alle. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

squadre tutta italia torneoSei Nazioni, il torneo di rugby più antico esistente - La storia del Sei Nazioni recita: 131 le edizioni disputate, con l'edizione del 2025 che è stata vinta dalla Francia. Come scrive eroicafenice.com

Kings League Italia, svelate le nuove squadre e quando ripartirà il torneo di calcio a 7 più famoso al Mondo - Kings League Italia, svelate le nuove squadre e quando ripartirà il torneo di calcio a 7 più famoso al Mondo L’attesa è finita. Da milannews24.com

squadre tutta italia torneoEuro 2032, Russia sogna flop Italia: “Noi pronti a organizzare torneo” - (Adnkronos) – La Russia sogna di organizzare gli Europei di calcio 2032 soffiandoli all’Italia. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Squadre Tutta Italia Torneo