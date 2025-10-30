Squadra ultima in classifica? Paga il dirigente e non l’allenatore | ufficiale al Mantova ci pensa anche il Genoa

2025-10-30 17:07:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Possanzini in bilico in Serie B, Botturi fa posto a Rinaudo. Vieira confermato, rischia Ottolini. Genoa e Mantova sono le squadre ultime in classifica, rispettivamente in Serie A e in Serie B. Nonostante la sconfitta in casa per 2-0 con la Cremonese nel turno infrasettimanale, il club rossoblù del presidente romeno Dan Sucu ha confermato la fiducia all’allenatore francese Patrick Vieira, fermo a 3 punti in classifica dopo 9 giornate di campionato. Invece a rischiare il posto posto è il direttore sportivo Marco Ottolini, contattato dalla Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

