Spurs–Chelsea | preview probabili formazioni chiavi tattiche e pronostico

Sport.periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Derby bollente a Tottenham Hotspur Stadium: gli Spurs cercano continuità di prestazione e verticalità immediata, il Chelsea prova a imporre ritmo e pressione coordinata per recuperare in alto. Aspetti-chiave: gestione della prima uscita palla, occupazione degli half-spaces e qualità sull’ultimo passaggio. Stato di forma in pillole. Tottenham: costruzione dal basso con terzini molto coinvolti (PorroUdogie), ricerca di Maddison tra le linee e attacchi profondi guidati da Son e Kulusevski. Transizione offensiva letale quando recupera “alto”.. Chelsea: blocco medio-alto, catene laterali aggressive (GustoChilwell), palleggio rapido per liberare Palmer tra le linee e attacco dell’area con Jackson. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

