Spunti di vista Inter nel mirino Il bene del calcio secondo Conte

Mola?er quanto riguarda il rigore assegnato al Lecce, non è giusto venire qui e lamentarmi, perché sono passati pochi giorni rispetto alla partita contro l’ Inter e da certi comportamenti di altri" (Conte dixit, pillola 1)."Spero che certe lamentele non condizionino Rocchi: se un presidente si lamenta dà un indirizzo importante e non va bene" (Conte dixit, pillola 2). "Siamo sereni ma non scemi e questo deve essere chiaro". (Conte dixit, pillola 3). Ora, che Antonio Conte, da sempre, sente il rumore dei nemici nei momenti cruciali di una stagione calcistica, è ben noto. Succedeva anche ad un certo Josè Mourinho. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Inter sul figlio di Robinho: offerta in vista - A più di un decennio di distanza dalle gesta del brasiliano in maglia rossonera, nel campionato di Serie A potremmo ... Lo riporta calciomercato.it

Inter: un difensore del Sassuolo nel mirino - Nella lista dei difensori che l'Inter sta seguendo per gennaio c'è anche Francesco Acerbi. Si legge su calciomercato.com