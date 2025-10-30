Spugna palla di morte scoperta negli abissi dell’Antartide | la nuova specie che divora per sopravvivere
La spugna carnivora Chondrocladia sp. nov., soprannominata “palla di morte”, è tra le trenta nuove specie scoperte negli abissi dell’Antartide. Le sue sfere, ricoperte di uncini microscopici, catturano attivamente le prede, a differenza della maggior parte delle spugne, che filtrano passivamente l’acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it
