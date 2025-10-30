Tempo di lettura: 3 minuti Ammonta a circa 5,7 milioni di euro il danno erariale che sarebbe stato provocato alla società in-house della Regione Campania “Sma Campania” di cui dovranno rendere conto sette persone, tra ex amministratori e dipendenti destinatari di un atto di citazione in giudizio della procura regionale della Corte dei conti della Campania. Si tratta degli ex amministratori unici Ciro De Leo, Raffaele Scognamiglio e Giuseppe Esposito; dell’ex consigliere delegato Lorenzo Di Domenico; dell’ex dirigente Cosimo Silvestro; dell’ex financial manager Roberto Iavarone e dell’addetto alla contabilità e bilancio Ernesto Tartaglione, tutti finiti al centro di un’indagine dei militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli coordinata dal procuratore regionale Antonio Giuseppone, dal vice procuratore generale Davide Vitale e dal sostituto procuratore Flavia Del Grosso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spreco da 5,7 milioni alla Sma Campania, in sette a giudizio