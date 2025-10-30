Sposo arrestato dopo una serenata con i fuochi d’artificio per la moglie Il sindaco Simone Cairo | Scena indegna per un Paese civile

Una serenata diventata caso di cronaca a Bresso, alle porte di Milano. Lo scorso giovedì 25 settembre, in via Veneto, una festa di matrimonio con fuochi d’artificio accesi in mezzo alla strada ha bloccato il traffico cittadino per diversi minuti. Le immagini, pubblicate sui social, hanno mostrato auto ferme ai semafori e persone obbligate a osservare i botti. Dopo alcuni giorni di indagini, la polizia locale ha identificato e denunciato il responsabile: si tratta dello sposo, un uomo di 33 anni residente in città. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 33enne avrebbe organizzato l’accensione dei fuochi per fare una serenata alla moglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sposo arrestato dopo una serenata con i fuochi d’artificio per la moglie. Il sindaco Simone Cairo: “Scena indegna per un Paese civile”

